Премьер Молдовы потребовала отставки Конституционного суда

Премьер Молдовы Майя Санду потребовала отставки Конституционного суда, который с 7 по 9 июня принял ряд решений, спровоцировавших политический кризис в стране. Об этом она заявила после того, как судьи в субботу всего за пять минут отменили все эти решения.
«Конституционный суд должен принимать решения в соответствии с положениями конституции, но никак не на основе решений и поведения политических игроков страны. Требую у судей КС незамедлительно подать в отставку, если у них осталась хоть капля чести и уважения к конституции и гражданам этой страны», — написала Санду на своей странице в Facebook.
Судьи отменили свои же решения после запроса президента Игоря Додона. Среди них постановление о нелегитимности парламента, незаконности утверждения им правительства Санду, избрания председателя законодательного органа Зинаиды Гречаный. Судьи даже отстраняли Додона от обязанностей президента, чтобы исполнявший обязанности премьер-министра и член Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него.
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