Зеленский хочет как можно быстрее провести встречу лидеров «нормандской четверки»

Подготовка к встрече лидеров стран «нормандской четверки» — Германии, Франции, Украины и России — начнется в июле. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Для меня главный вопрос — прекращение войны. Обсуждались даты после парламентских выборов в Украине (запланированы на 21 июля, — Ред.). Но я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча состоится в июле», — сказал Зеленский.
Меркель в свою очередь отметила, что готова поддержать все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе в рамках «нормандского формата».
По ее словам, встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» состоится 12 июля.
«Мы готовы, я, как и президент Макрон, готова, и ищем наиболее быструю возможность встретиться», — сказала канцлер.
Напомним, вчера президент Франциии Эммануэль Макрона на встрече с Зеленским заявил о готовности принять встречу лидеров «нормандской четверки».
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