Зеленский хочет как можно быстрее провести встречу лидеров «нормандской четверки»

Подготовка к встрече лидеров стран «нормандской четверки» — Германии, Франции, Украины и России — начнется в июле. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Для меня главный вопрос — прекращение войны. Обсуждались даты после парламентских выборов в Украине (запланированы на 21 июля, — Ред.). Но я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча состоится в июле», — сказал Зеленский.

Меркель в свою очередь отметила, что готова поддержать все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе в рамках «нормандского формата».

По ее словам, встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» состоится 12 июля.

«Мы готовы, я, как и президент Макрон, готова, и ищем наиболее быструю возможность встретиться», — сказала канцлер.

Напомним, вчера президент Франциии Эммануэль Макрона на встрече с Зеленским заявил о готовности принять встречу лидеров «нормандской четверки».