Войти
Путин продлил контрсанкции против Европы до конца 2020 года
дружба народов
Путин продлил контрсанкции против Европы до конца 2020 года
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета
официально
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Гройсмана пока не вызывали на допрос в деле об узурпации власти

202
Гройсмана пока не вызывали на допрос в деле об узурпации власти

Премьер-министра Владимира Гройсмана не вызывали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в связи с расследуемыми уголовными производствами по заявлениям экс-замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, а также народных депутатов Василия Нимченко и Нестора Шуфрича (оба — фракция «Оппозиционный блок»), сообщил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук.

«Премьера не вызывали на допрос в ГБР», — сказал Рябчук агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.

Ранее во вторник адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения «Головань и партнеры» Игорь Головань также сообщил, что и Порошенко не вызывался на допрос в ГБР в связи с расследованиями по заявлениям Портнова, Нимченко и Шуфрича.

Как сообщалось, в статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели. Украина», указывалось, что около месяца назад в ГБР поступило депутатское обращение-сообщение, подписанное Нимченко и Шуфричем. Парламентарии утверждают: президент Порошенко, спикер парламента Андрей Парубий и премьер Гройсман, «действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...».

Заявители утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман совершили «преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением».

С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в парламенте отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Конституции. Депутаты считают это прямым нарушением Основного закона и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте также: Филарет рассказал о тайной сделке Порошенко с Варфоломеем

В Едином государственном реестре судебных решений содержится определение Шевченковского районного суда Киева от 7 июня, которое по жалобе народного депутата Нимченко обязывает ГБР открыть производство относительно совершения преступлений высшими должностными лицами государства (президентом Украины. премьер-министром и председателем Верховной Рады), предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Владимир Гройсман, ГБР, узурпация власти
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 июня 2019
Понедельник, 24 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как внутренний госдолг влияет на экономическую динамику в Украине

В бюджете Украины на 2019 год расходы, предусмотренные для погашения и обслуживания госдолга составляют 418 млрд. грн. Это почти треть госбюджета. Можно посчитать, сколько госдолга приходится на каждого гражданина страны, но не буду расстраивать читателей.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Можно ли «приручить» олигарха?

У человечества все ещё крепка вера в то, что если раз за разом делать одно и тоже, то рано или поздно можно получить иной результат. Позитивный. Владимир Александрович Зеленский, пообтершись немного в президентском кресле, решил тоже сыграть в популярную среди всех украинских президентов игру - «приручи олигарха! получи гарантированные бонусы!».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как Украине бороться с теневой экономикой

Когда мы говорим о борьбе с теневой экономикой, надо понимать с чем мы в силах бороться, а с чем - нет. Полной победы в борьбе с теневой экономикой вряд ли удастся достичь. Идеального рецепта противодействия привычным проявлениям теневой экономики не найдено. А бурное развитие технологий - информационных, финансовых и производственных - говорит о том, что обуздать движение «в тень», приобретающее новые формы, будет все сложнее.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016