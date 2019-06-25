Гройсмана пока не вызывали на допрос в деле об узурпации власти

Премьер-министра Владимира Гройсмана не вызывали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в связи с расследуемыми уголовными производствами по заявлениям экс-замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, а также народных депутатов Василия Нимченко и Нестора Шуфрича (оба — фракция «Оппозиционный блок»), сообщил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук.
«Премьера не вызывали на допрос в ГБР», — сказал Рябчук агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.
Ранее во вторник адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения «Головань и партнеры» Игорь Головань также сообщил, что и Порошенко не вызывался на допрос в ГБР в связи с расследованиями по заявлениям Портнова, Нимченко и Шуфрича.
Как сообщалось, в статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели. Украина», указывалось, что около месяца назад в ГБР поступило депутатское обращение-сообщение, подписанное Нимченко и Шуфричем. Парламентарии утверждают: президент Порошенко, спикер парламента Андрей Парубий и премьер Гройсман, «действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...».
Заявители утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман совершили «преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением».
С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в парламенте отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Конституции. Депутаты считают это прямым нарушением Основного закона и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований.
В Едином государственном реестре судебных решений содержится определение Шевченковского районного суда Киева от 7 июня, которое по жалобе народного депутата Нимченко обязывает ГБР открыть производство относительно совершения преступлений высшими должностными лицами государства (президентом Украины. премьер-министром и председателем Верховной Рады), предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016