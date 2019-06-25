Гройсмана пока не вызывали на допрос в деле об узурпации власти

Премьер-министра Владимира Гройсмана не вызывали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в связи с расследуемыми уголовными производствами по заявлениям экс-замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, а также народных депутатов Василия Нимченко и Нестора Шуфрича (оба — фракция «Оппозиционный блок»), сообщил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук.

«Премьера не вызывали на допрос в ГБР», — сказал Рябчук агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.

Ранее во вторник адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения «Головань и партнеры» Игорь Головань также сообщил, что и Порошенко не вызывался на допрос в ГБР в связи с расследованиями по заявлениям Портнова, Нимченко и Шуфрича.

Как сообщалось, в статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели. Украина», указывалось, что около месяца назад в ГБР поступило депутатское обращение-сообщение, подписанное Нимченко и Шуфричем. Парламентарии утверждают: президент Порошенко, спикер парламента Андрей Парубий и премьер Гройсман, «действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...».

Заявители утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман совершили «преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением».

С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в парламенте отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Конституции. Депутаты считают это прямым нарушением Основного закона и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований.

В Едином государственном реестре судебных решений содержится определение Шевченковского районного суда Киева от 7 июня, которое по жалобе народного депутата Нимченко обязывает ГБР открыть производство относительно совершения преступлений высшими должностными лицами государства (президентом Украины. премьер-министром и председателем Верховной Рады), предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.