С начала выборов в Раду полиция уже получила 691 сообщение о нарушениях

Правоохранители Украины с начала избирательной кампании по внеочередным выборам в Верховную Раду получили 691 сообщение о нарушениях. Об этом в среду на брифинге сообщил советник министра внутренних дел — председатель координационного штаба МВД Иван Стойко.

«Поступило 691 сообщение о нарушениях с начала избирательной кампании. Из низ 501 нарушение — незаконная агитация. Выявлено 78 случаев подкупа избирателей», — рассказал Стойко.

Он напомнил, что тому, кто дает взятку, законом предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, а получателю взятки — три года.

«Анализируя сегодняшние события, мы видим где-то уже второй день практически рост правонарушений. Если их ранее было в среднем по 70-80, то сегодня их уже более 150. Больше всего нарушений зарегистрировано в Киеве — 64, в Луганской и Запорожской областях — по 59, в Харьковской — 55, в Одесской — 44. По пяти фактам, которые были вчера, они были внесены в Единый реестр досудебных расследований», — сказал Стойко.

По его словам, уже открыто 23 уголовных дела, из которых 15 связаны с нарушением избирательного законодательства и семь — с проведением выборов.

Стойко также сообщил, что в связи с выборами в Раду МВД с 15 июля переходит на усиленный режим.