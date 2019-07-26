Полиция за выборы приняла более 10 тысяч заявлений и возбудила 516 дел

За период избирательной кампании в Верховную Раду Украины было зарегистрировано 10,6 тысячи заявлений и сообщений о нарушениях. Об этом 26 июля во время видеоселекторного совещания всех структурных и территориальных органов МВД сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует департамент коммуникаций Нацполиции Украины.
«Никаких системных нарушений правопорядка не произошло. Были нарушения, связанные с избирательной кампанией. Зарегистрировано 10,6 тысячи заявлений и сообщений о нарушениях, открыто 516 уголовных производств, составлено почти 1,5 тысячи административных протоколов», — сообщил Яровой.
Первый заместитель министра подчеркнул, что «такие цифры — это не просто констатация факта, а очень мощная, серьезная, целенаправленная работа всех подразделений МВД».
«Особенно это касается следственных подразделений. Это принципиальная позиция министра — чтобы эту мощную работу мы завершили со всеми процессуальными результатами, чтобы все это было доведено до логического завершения», — подчеркнул Яровой.
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