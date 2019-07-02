Войти
Гройсман хочет снова быть премьером
выборы
Гройсман хочет снова быть премьером
Трамп хочет вывести войска из Афганистана и оставить там разведку
дружба народов
Трамп хочет вывести войска из Афганистана и оставить там разведку

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

«Гарантированный покупатель» уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам «Укрэнерго»

541
«Гарантированный покупатель» уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам «Укрэнерго»

Постановление Окружного административного суда Киева, которым приостановлено действие постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об установлении тарифов для НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на 2-е полугодие, значительно усложняет работу госпредприятия (ГП) «Гарантированный покупатель». Соответствующее постановление принято на обеспечение административного иска АО «Никопольский завод ферросплавов» (№ 640/11330/19).

Об этом говорится в заявлении госкомпании.

«Специалисты ГП „Гарантированный покупатель“, проанализировав соответствующее решение суда и обстоятельства его принятия, пришли к выводу, что оно принято с нарушениями норм материального и процессуального права», — заявили в госкомпании.

ГП «Гарантированный покупатель» выражает уверенность, что НКРЭКУ обжалует постановление Окружного админсуда Киева в апелляционных инстанциях и постановление суда первой инстанции будет отменено.

«ДП „Гарантированный покупатель“ надеется — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков энергетики и коммунальных услуг будет и в дальнейшем осуществлять решительные действия по защите нового конкурентного рынка электроэнергии», — говорится в заявлении, которое размещено на веб-сайте компании.

Читайте также: Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу «Роттердам +», - Гройсман

Напомним, 1 июля в рамках второго этапа энергореформы начал работу оптовый рынок электроэнергии, который включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Для обеспечения бесперебойной работы всех сегментов нового рынка Кабинет Министров Украины создал на базе госпредприятия «Энергорынок» 2 государственные предприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии — ГП «Оператор рынка» и ГП «Гарантированный покупатель».

Укрэнерго, энергорынок, Гарантированный покупатель
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 2 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Александр Ушаков
Александр Ушаков
партнер Института экспертных оценок

Дело Фирташа, коррупция и эффект Линди

По эффекту Линди, что если что-то существует достаточно долго, да еще и совершенствуется (антихрупко, по Талебу), то оно, в данном случае коррупция, будет примерно столько же существовать и в будущем. А коррупционные схемы постоянно совершенствуются, эволюционируют, поэтому становятся антихрупкими, и в силу этого эффективно выживают. При том, что потребность в коррупции, особенно для некоторых обществ является просто смыслом их жизни. Почему? Да, наверное, просто потому, что так исторически сложилось.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016