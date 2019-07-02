«Гарантированный покупатель» уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам «Укрэнерго»

Постановление Окружного административного суда Киева, которым приостановлено действие постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об установлении тарифов для НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на 2-е полугодие, значительно усложняет работу госпредприятия (ГП) «Гарантированный покупатель». Соответствующее постановление принято на обеспечение административного иска АО «Никопольский завод ферросплавов» (№ 640/11330/19).

Об этом говорится в заявлении госкомпании.

«Специалисты ГП „Гарантированный покупатель“, проанализировав соответствующее решение суда и обстоятельства его принятия, пришли к выводу, что оно принято с нарушениями норм материального и процессуального права», — заявили в госкомпании.

ГП «Гарантированный покупатель» выражает уверенность, что НКРЭКУ обжалует постановление Окружного админсуда Киева в апелляционных инстанциях и постановление суда первой инстанции будет отменено.

«ДП „Гарантированный покупатель“ надеется — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков энергетики и коммунальных услуг будет и в дальнейшем осуществлять решительные действия по защите нового конкурентного рынка электроэнергии», — говорится в заявлении, которое размещено на веб-сайте компании.

Напомним, 1 июля в рамках второго этапа энергореформы начал работу оптовый рынок электроэнергии, который включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Для обеспечения бесперебойной работы всех сегментов нового рынка Кабинет Министров Украины создал на базе госпредприятия «Энергорынок» 2 государственные предприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии — ГП «Оператор рынка» и ГП «Гарантированный покупатель».