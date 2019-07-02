«Гарантированный покупатель» уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам «Укрэнерго»

Постановление Окружного административного суда Киева, которым приостановлено действие постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об установлении тарифов для НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на 2-е полугодие, значительно усложняет работу госпредприятия (ГП) «Гарантированный покупатель». Соответствующее постановление принято на обеспечение административного иска АО «Никопольский завод ферросплавов» (№ 640/11330/19).
Об этом говорится в заявлении госкомпании.
«Специалисты ГП „Гарантированный покупатель“, проанализировав соответствующее решение суда и обстоятельства его принятия, пришли к выводу, что оно принято с нарушениями норм материального и процессуального права», — заявили в госкомпании.
ГП «Гарантированный покупатель» выражает уверенность, что НКРЭКУ обжалует постановление Окружного админсуда Киева в апелляционных инстанциях и постановление суда первой инстанции будет отменено.
«ДП „Гарантированный покупатель“ надеется — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков энергетики и коммунальных услуг будет и в дальнейшем осуществлять решительные действия по защите нового конкурентного рынка электроэнергии», — говорится в заявлении, которое размещено на веб-сайте компании.
Напомним, 1 июля в рамках второго этапа энергореформы начал работу оптовый рынок электроэнергии, который включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Для обеспечения бесперебойной работы всех сегментов нового рынка Кабинет Министров Украины создал на базе госпредприятия «Энергорынок» 2 государственные предприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии — ГП «Оператор рынка» и ГП «Гарантированный покупатель».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016