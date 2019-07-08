О системе безопасности бизнеса надо думать до возникновения ЧП , - эксперт

Безопасность является важнейшей составляющей успешного бизнеса, поэтому выстраивать соответствующую систему желательно до возникновения всевозможных ЧП — рекомендует адвокат Константин Кривопуст.

Сохранность имущества, противодействие хищениям, контроль за добропорядочностью ответственных лиц, охраны объектов — это то, с чем постоянно приходится сталкиваться 99% украинских компаний. Как правило, с этими функциями успешно справляются привлеченные сторонние специалисты. Если же речь идет о крупном бизнесе, то дополнительно возникают вопросы с защитой информации, анализом деятельности конкурентов, обеспечением физической безопасности, юридической защитой, мониторингом правового поля, выстраиванием взаимодействия с властями и правоохранительными органами, а так же мн. др. По словам адвоката, для решения этих вопросов необходимо развивать собственные структуры безопасности. Никакая интуиция акционеров, талантливый менеджмент и неформальные связи — не заменят работу штатных профессионалов в системе безопасности.

Главный критерий эффективности собственной службы безопасности, это не количество отбитых атак и пройденных кризисов, а спокойная атмосфера работы и отсутствие какого-либо публичного негатива. В Украине сегодня уже наработан достаточный опыт выстраивания корпоративных служб безопасности, не уступающих европейским — заявляет Константин Кривопуст.