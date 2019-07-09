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У Зеленского считают, что Порошенко неправильно продвигал украинский язык

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У Зеленского считают, что Порошенко неправильно продвигал украинский язык

Дмитрий Разумков при этом полагает, что вопрос защиты государственного языка является важным, но не приоритетным для Украины в данный момент.

Глава партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков раскритиковал предыдущую власть за неправильные механизмы популяризации украинского языка. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

«Если мы говорим о популяризации языка, то надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовался государственный язык. Это не было сделано, мы пошли путем плетки», — сказал он, назвав такие механизмы неправильными. подчеркнув, что это неправильный механизм популяризации украинского языка.

Вместе с тем Разумков полагает, что вопрос защиты государственного языка является важным, но не приоритетным сейчас для Украины. Глава президентской партии также заявил, что сам продолжит говорить на русском языке, чтобы опровергнуть мнение о его притеснении в стране.

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Напомним, что бывший президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2019 года подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает, что граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут «языковые инспекторы». Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

украинский язык, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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