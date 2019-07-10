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Украинцы составляют около 80% нелегальных работников в Чехии

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Украинцы составляют около 80% нелегальных работников в Чехии

Количество нелегальных трудовых мигрантов, прибывших в Чехию из стран, не входящих в состав Евросоюза, увеличилось за год почти на 100%. Лидируют среди них граждане Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Radio Praha.

По официальным данным Министерства труда и социальных дел, в 2018 году в Чехии нелегально работали 3800 иностранцев. Несмотря на то, что в стране уже третий год работает программа «Режим Украина», около 80% процентов нелегальных работников были именно украинцами. Как заявляют представители Экономической палаты, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.

«Незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности связано также с тем, что работодатели стремятся уложиться в сроки выполнения производственных заказов, и поэтому готовы рисковать», — говорится в докладе Минтруда.

В прошлом году работники ведомства предъявили штрафы 500 фирмам на сумму, превышающую 150 млн крон, пишет чешское издание E15. Нарушения были зафиксированы в ходе проверки 7200 предприятий.

В начале июня чешское правительство удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 000 человек.

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По данным Минтруда Чехии, на конец 2018 года в Чехии было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех иностранцев, работающих в республике.

Отметим, в 2017 году Чехия депортировала более 1000 граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу.

Чехия, заробитчане
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