У Вакарчука прокомментировали идею Зеленского о новой люстрации чиновников

В партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» заявили, что не поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского о люстрации чиновников, которые были у власти с 2014 по 2019 годы.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Отмечается, что люстрация — один из наиболее действенных механизмов очищения власти.
«Команда „Голоса“ всегда будет отражать любые попытки отменить люстрационный закон. При этом „Голос“ не поддерживает инициативу расширить действие закона об очищении власти на людей, которые занимали руководящие госдолжности с 2014 года», — говорится в заявлении.
В партии считают, что Украина уже имеет хороший закон об очищении власти, главное — его придерживаться, поэтому на времени не расширение действия люстрации, а привлечение нарушителей закона к ответственности.
В политсиле отметили, что идея расширения действия люстрационного закона опасна тем, что грозит молодым специалистам, которые уже пришли на государственную службу после Революции достоинства и положили начало настоящим изменениям в Украине.
Напомним, 11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.
Позже текст законопроекта был опубликован на сайте Верховной Рады.
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