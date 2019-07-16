Украина пока не будет назначать посла в России

Украина пока не будет назначать своего посла в России. Об этом заявил во вторник на брифинге замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

«Посольство остается в том же состоянии, в котором оно есть. Им руководит временно поверенный в делах Украины в РФ. Такой же самый уровень и в Украине, то есть посольством России на Украине руководит временно поверенный по делам РФ на Украине», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли назначен в скором времени посол Украины в России.

Пристайко напомнил, что президент Зеленский уже принял решение о замене послов в 12 странах, часть из которых значительно превысили сроки нахождения на этой должности.