Минюст официально зарегистрировал новую Таможенную службу

Государственная таможенная служба, которую возглавляет экс-первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, получила регистрацию как юридическое лицо в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

«Когда заходишь в реестр и радуешься. Сегодня Максим Нефьодов зарегистрировал Государственную таможенную службу», — написала Маркарова.

Напомним, что с 15 июля Нефьодов начал работу на должности главы Государственной таможенной службы и прекращает выполнение обязанностей первого замминистра экономического развития и торговли.

До этого в марте 2019 года правительство разделило ГФС на две структуры.

25 июня Нефьодов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.