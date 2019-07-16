Омбудсмены России и Украины договариваются о возвращении домой удерживаемых лиц

Омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту по возвращению домой удерживаемых на территориях двух стран граждан. Об этом сообщила во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам встречи в Москве с украинской коллегой Людмилой Денисовой.
«Мы наметили дорожную карту взаимодействия, — сказала она. — Это дает возможность надеяться многим и многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернутся в свои дома».
Стороны также обсудили возможность подачи обращений о помиловании ряда удерживаемых лиц.
«Мы обговорили вопрос поддержки в виде обращения о помиловании ряда граждан, — сообщила Москалькова. — Я не буду пока называть их фамилии, с тем чтобы не зародить надежду раньше времени. Этот вопрос требует очень серьезной проработки, поскольку наши мандаты не совпадают в вопросе оказания помощи гражданам через институт помилования».
В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что они и ее коллега обратятся к руководителям стран по рассмотрению некоторых кейсов — «некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какие-то другие методы, чтобы они были освобождены».
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