Зеленский официально попросил созвать внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов.
«Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления...», «О внесении изменений в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины», — говорится в письме, текстом которого располагает агентство «Интерфакс-Украина».
При этом знакомый с ситуацией источник агентства рассказал, что в аппарате Верховной Рады письмо президента зарегистрировано 17 июля.
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