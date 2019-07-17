Российский суд продлил арест всем 24 захваченным украинским морякам

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам, захваченным в ноябре в Керченском проливе. Об этом сообщают российские СМИ.

«Продлить срок содержания под стражей на три месяца», — говорится в постановлении суда в отношении каждого обвиняемого. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины были захвачены россиянами при следовании из Черного моря в Азовское. Члены экипажей — 24 гражданина Украины — были арестованы, их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой»).

15 июля в эфире телеканала «Прямой» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия была готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе.