В Кремле не стали комментировать письмо родственников жертв рейса MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать опубликованное в СМИ открытое письмо в адрес руководства РФ от родственников людей, погибших в результате крушения самолета Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии». В этом обращении, в частности, содержится призыв к властям России признать свою часть ответственности в уничтожении MH17.
«Я, к сожалению, не в курсе этого письма, не могу вам сказать относительно него», — заявил он журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этим обращением.
В то же время Песков заявил, что Россия считает необъективным следствие, которое ведется в Нидерландах по делу о крушении самолета. «Мы не считаем это следствие объективным. Россия с самого начала предлагала свое участие в совместной работе для определения виновных в этой ужасной трагедии, но России такая возможность предоставлена не была. Поэтому мы не можем признать объективными результаты такого следствия», — добавил представитель Кремля.
Пассажирский Boeing-777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
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