Во Франции нашли подлодку, затонувшую 50 лет назад

Поисковой группе Министерства вооруженных сил Франции удалось установить местонахождение подлодки Minerve, пропавшей без вести 27 января 1968 года. Об этом сообщила в понедельник министр вооруженных сил Флоранс Парли.
Выяснилось, что лодка находится недалеко от Тулона — главной базы ВМС Франции, расположенной на Средиземном море. «Мы нашли подлодку Minerve. Это большой успех, это технический подвиг и одновременно это облегчение для родственников погибших», — говорится в заявлении министра, размещенном на ее странице в Twitter. Парли выразила соболезнования родным и близким погибших, «которым пришлось ждать этой вести столь долго».
Гибель подлодки, отрабатывавшей учебное задание по взаимодействию с самолетом морской разведки, произошла в 1968 году. Тогда, несмотря на немедленно начатую поисково-спасательную операцию, обнаружить лодку не удалось. На борту субмарины находились 52 члена экипажа.
Теперь для поиска подлодки был использован специальный автономный подводный аппарат, принадлежащий Французскому институту исследования и эксплуатации моря (Infremer). Он способен за день работы собирать данные по площади 10 кв. км.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016