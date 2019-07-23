Фонд госимущества сменил 3 из 5 членов набсовета ОПЗ

Фонд государственного имущества приказом от 19 июля прекратил полномочия главы наблюдательного совета Одесского припортового завода Евгения Асташева, который занимал эту должность с 12 мая 2017 года.
Как говорится в сообщении предприятия во вторник, ФГИ также вывел из совета еще двух членов — Александра Визира, который в свое время был помощником народного депутата Игоря Кононенко, и Наталью Харину.
Одновременно Фонд ввел в состав совета трех новых членов: заместителя директора департамента обеспечения деятельности ФГИ Андрея Сачивко, заместителя главы ФГИ Виталия Герца, который ранее уже входил в набсовет ОПЗ, и заместителя директора ФГИ Евгения Босенко.
Согласно информации на сайте ОПЗ, в набсовете предприятия еще два представителя Фонда: Анастасия Манькивська и Татьяна Кузуб.
Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года, работает только комплекс по перевалке аммиака на уровне 2,3 млн тонн в год.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016