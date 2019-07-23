Фонд госимущества сменил 3 из 5 членов набсовета ОПЗ

Фонд государственного имущества приказом от 19 июля прекратил полномочия главы наблюдательного совета Одесского припортового завода Евгения Асташева, который занимал эту должность с 12 мая 2017 года.

Как говорится в сообщении предприятия во вторник, ФГИ также вывел из совета еще двух членов — Александра Визира, который в свое время был помощником народного депутата Игоря Кононенко, и Наталью Харину.

Одновременно Фонд ввел в состав совета трех новых членов: заместителя директора департамента обеспечения деятельности ФГИ Андрея Сачивко, заместителя главы ФГИ Виталия Герца, который ранее уже входил в набсовет ОПЗ, и заместителя директора ФГИ Евгения Босенко.

Согласно информации на сайте ОПЗ, в набсовете предприятия еще два представителя Фонда: Анастасия Манькивська и Татьяна Кузуб.

Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года, работает только комплекс по перевалке аммиака на уровне 2,3 млн тонн в год.