Кабмин согласовал нового главу Ивано-Франковской области

Кабинет министров согласовал назначение на пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации директора Бурштынской теплоэлектростанции Дениса Шмыгаля.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду.

Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК «Западэнерго»).

До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.