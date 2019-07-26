У Зеленского за страховую медицину, но не прямо сейчас

В партии «Слуга народа» считают, что медицина в Украине должна быть страховой, но не сейчас. Об этом заявил лидер партии Дмитрий Разумков в эфире шоу «Право на власть».
«Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же исходя из уровня доходов, нормальную страховку», — рассказал он.
Однако, по его словам, в зоне риска остаются дети, пенсионеры и граждане, которые не могут выжить без помощи государства. А таких, как заметил Разумков, большинство. Итак, этот вопрос над которым предстоит работать, и который в ближайшее время не может быть решен.
Напоминим, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что готова сотрудничать с любой конструктивной политической силой после парламентских выборов в Украине.
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