ПЦУ проводит свой Крестный ход к годовщине Крещения Руси

Православная церковь Украины проводит в центре Киева Крестный ход к 1031-летию Крещения Руси. Священники и верующие ПЦУ пройдут от Софийского собора к памятнику князю Владимиру, сообщает Hromadske.
Это первый Крестный ход, организованный новой церковью по случаю Крещения Руси.
В прошлом году ход устраивала еще Украинская православная церковь Киевского патриархата, а 27 июля ход по случаю Крещения Руси провели верующие УПЦ МП.
Утром 28 июля Митрополит Епифаний впервые возглавил богослужение по случаю Дня крещения Украины-Руси как предстоятель Православной церкви Украины.
Служба прошла в Софийском соборе в Киеве, сообщает "Радио Свобода".
На богослужении присутствовал глава делегации Константинопольского патриархата в Украине митрополит Галльский Эммануил.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016