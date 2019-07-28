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ПЦУ проводит свой Крестный ход к годовщине Крещения Руси

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Православная церковь Украины проводит в центре Киева Крестный ход к 1031-летию Крещения Руси. Священники и верующие ПЦУ пройдут от Софийского собора к памятнику князю Владимиру, сообщает Hromadske.

Это первый Крестный ход, организованный новой церковью по случаю Крещения Руси.

В прошлом году ход устраивала еще Украинская православная церковь Киевского патриархата, а 27 июля ход по случаю Крещения Руси провели верующие УПЦ МП.

Утром 28 июля Митрополит Епифаний впервые возглавил богослужение по случаю Дня крещения Украины-Руси как предстоятель Православной церкви Украины.

Служба прошла в Софийском соборе в Киеве, сообщает "Радио Свобода".

На богослужении присутствовал глава делегации Константинопольского патриархата в Украине митрополит Галльский Эммануил.

Крестный ход, ПЦУ
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

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