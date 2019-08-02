Разумков прокомментировал новости об отставке Богдана

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков утверждает, что ему ничего не известно о якобы отставке Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины, передает «Радио Свобода».

«Я сам только что из новостей узнал. Ничего об этом не знаю», — сказал Разумков.

Один из новоизбранных депутатов от «Слуги народа», попросивший не называть его имени, высказал мнение, что Богдан просто пошутил.

«Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца», — сказал он.

В свою очередь телеканал «НАШ.Макси-ТВ» сообщает, что и замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка опроверг информацию о том, что Богдан подал в отставку, и представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук ничего не слышал о вероятной отставке главы ОПУ. При этом канал не приводит слов Рябошапки и Стефанчука.

Как сообщалось, в СМИ появилась фотокопия заявления Богдана об отставке по собственному желанию, якобы поданной президенту. Однако на фото нет подписи Богдана, как нет и даты, а само «заявление» заканчивается словами «с момента желания».