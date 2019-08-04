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«Слуга народа» намерена следить за своими депутатами с помощью «Большого брата»

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«Слуга народа» намерена следить за своими депутатами с помощью «Большого брата»

Партия «Слуга народа» намерена использовать в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции.

Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» заявил новоизбранный нардеп от «Слуги народа» Давид Арахамия.

«В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Будут, наверное, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Мы за этим можем не уследить. ... Наша задача — с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить, поэтому применим такую технологию», — отметил Арахамия.

По его словам, технологии искусственного интеллекта помогут избежать «рисковых групп».

Он не назвал компанию, которая занимается реализацией проекта, но рассказал, как будет работать программа.

«Как это работает. Система непрерывно анализирует голоса, результаты голосования, и обнаруживает паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно 9 человек голосуют по немного другому сценарию. Не в том смысле, что все, как один, а если голосование отличается от обычного», — рассказал он.

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«Она (система — ред.) подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину. А отмечает аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией», — пояснил Арахамия.

В команде эту систему назвали «Большой брат», добавил он.

Слуга народа, Давид Арахамия
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