Украинские пиротехники не могут разминировать мост в Станице Луганской

В связи с отсутствием гарантий безопасности для украинских специалистов со стороны незаконных вооруженных формирований невозможно начать разминирование моста в районе Станицы Луганской. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на руководителя украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон полковника Александра Борщевского.
Борщевский сообщил о встрече с заместителем председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном относительно реализации положений Минских соглашений.
По его словам, прежде всего необходимо начать работу по разминированию территорий.
«Пиротехнические работы должны проходить не только на прилегающих к КПВВ территориях, но и на участке возле разрушенного моста, чтобы начать его ремонт», — отметил Борщевский. Он подчеркнул, что есть понимание со стороны Наблюдательной миссии ОБСЕ по решению этого вопроса. «Но, к сожалению, пока нет реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций и ОРЛО о начале работ. Основная причина, почему не начинаются работы по ремонту моста — отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований», — добавил он.
В штабе ООС заявили, что соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий именно для украинских специалистов и допуска их к проведению работ нет.
Напомним, что разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков в районе Станицы Луганской продолжалось с 26 по 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.
18 июля представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил, что участники группы приняли решение о ликвидации фортификационных сооружений в районе моста и его восстановлении.
23 июля была создана рабочая группа по восстановлению моста, в ее состав вошли представители Мининфраструктуры, Укравтодора, Минобороны, МинВОТ, Минрегионразвития, Госпогранслужбы, Луганской ВГА, проектных и экспертных организаций.
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