Макрон поговорил с Зеленским и поддержал проведение встречи «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которой проинформировал о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела боевиков на Донбассе, а также призвал лидеров стран «нормандской четверки» безотлагательно провести встречу, что, в свою очередь, поддержал французский лидер.

«Президент Украины призвал лидеров стран „нормандской четверки“ срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта. Эмманюэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон», — сообщает в среду пресс-служба президента Украины.

Согласно информации, президент Франции также добавил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Говоря о гибели украинских военнослужащих на Донбассе накануне, Зеленский отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной.

«Президент Украины также сообщил Эмманюэлю Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности о восстановлении инфраструктуры, обмене пленными и тому подобное», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский сообщил о состоявшемся в среду утром разговоре с Путиным, во время которого глава украинского государства призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных украинцев.