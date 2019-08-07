Войти
Лукашенко просит Британию помочь наладить отношения с США
соседи
Лукашенко просит Британию помочь наладить отношения с США
Зеленский утром провел телефонный разговор с Путиным
дружба народов
Зеленский утром провел телефонный разговор с Путиным

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Макрон поговорил с Зеленским и поддержал проведение встречи «нормандской четверки»

169
Макрон поговорил с Зеленским и поддержал проведение встречи «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которой проинформировал о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела боевиков на Донбассе, а также призвал лидеров стран «нормандской четверки» безотлагательно провести встречу, что, в свою очередь, поддержал французский лидер.

«Президент Украины призвал лидеров стран „нормандской четверки“ срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта. Эмманюэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон», — сообщает в среду пресс-служба президента Украины.

Согласно информации, президент Франции также добавил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Говоря о гибели украинских военнослужащих на Донбассе накануне, Зеленский отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной.

Читайте также: Польша не успевает оформлять прибывающих украинцев

«Президент Украины также сообщил Эмманюэлю Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности о восстановлении инфраструктуры, обмене пленными и тому подобное», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский сообщил о состоявшемся в среду утром разговоре с Путиным, во время которого глава украинского государства призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных украинцев.

нормандский формат, Эммануэль Макрон
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 7 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не так страшен кризис как его рисуют

Когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Непредсказуемые последствия

К Новому году, после радикального обновления всего губернаторского корпуса, «Большой Брат» придет в регионы и мэрии крупных городов-миллионщиков. Такова неизбежная логика формирования единого центра власти. А вот, кто и как воспользуется этим могучим политическим ресурсом это уже другой вопрос.
Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016