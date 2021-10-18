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Лица, допустившие участие иностранцев в формировании органов власти, могут быть привлечены к ответственности по статье «Государственная измена», - юрист

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Лица, допустившие участие иностранцев в формировании органов власти, могут быть привлечены к ответственности по статье «Государственная измена», - юрист

На прошлой неделе Окружной административный суд Киева признал незаконным участие иностранцев в формировании органов власти в Украине. Данное решение абсолютно соответствует украинским правовым нормам, но его сейчас будут пытаться игнорировать, что в будущем может стать поводом для привлечения высшего руководства страны к уголовной ответственности.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.

«На мой взгляд решение полностью соответствует законодательству. Я считаю, что суд абсолютно правомерно и объективно пришел к выводу о невозможности участия иностранцев в формировании в Украине органов власти. Суд дал правильную оценку нарушениям Конституции, вмешательству во внутренние дела Украины со стороны международных организаций при отборе прокуроров. Это послужило основанием для отмены решения об аттестации прокуроров и увольнении в связи с непрохождением аттестации. Стоит отметить, что Рябошапка (бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, — Ред.) и главы этих комиссий для сокрытия своего преступления уничтожили все ведомости, связанные с проведением оценивания. Что в очередной раз подтверждает то, что оценивание не соответствовало ни стандартам Украины, ни международным стандартам. Его цель была одна — убрать несогласных и оставить исключительно лояльных к действующей власти и к руководству прокуратуры прокуроров. К сожалению, результатом этого стал полный коллапс в работе прокуратуры, что отмечает большинство правозащитников. Мы видим неспособность прокуроров надлежащим образом исполнять свои обязанности и защищать интересы государства», — отметил юрист.

В то же время он считает, что власть будет игнорировать данное решение суда.

«Думаю, что для политиков это решение останется совершенно незаметным — они будут делать вид что его не существует, и что судебная ветвь власти не устанавливала факт вмешательства во внутренние дела. Хотя подобный подход со стороны первых лиц государства, когда создается видимость, что они не замечают нарушения норм законодательства и Конституции, крайне легкомысленный. Потому что именно это в дальнейшем может послужить основанием для привлечения лиц, которые допустили участие иностранцев в формировании органов власти, к уголовной ответственности по статье «Государственная измена», — заявил эксперт.

Также он считает, что Запад сейчас будет давить на украинскую власть и на украинские суды, чтобы пересмотреть или нивелировать данное решение.

«Я ожидаю, что послы G7 будут ездить непосредственно в апелляционный суд, Верховный суд, встречаться с главами судов, с требованием отменить это решение, будут вмешиваться в работу суда, угрожать судьям», — предрекает юрист.

В то же время он полагает, что Запад в конечном итоге не добьется желаемого.

«Если мы говорим о короткоструйной перспективе, то, я думаю, есть большая вероятность того, что послы G7, посольство США заставят Зеленского надавить на суды и принять нужные им решения. Но если мы смотрим на долгосрочную перспективу, то победит Украина», — отметил адвокат.

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Напомним, что ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал незаконным участие иностранцев в формировании органов власти. Речь идет об участии международных экспертов в аттестации прокуроров.

Суд постановил, что ни профильный закон, ни другой акт не уполномочивает Офис генпрокурора вступать в «международные отношения» по вопросам аттестации прокуроров. Кроме того, по мнению суда, обращение в посольство США для привлечения специалистов к реорганизации украинской прокуратуры и их назначение в кадровую комиссию является противоправным. «Иностранные агенты» являются проводниками интересов иностранных государств и международных организаций, кадровая комиссия формировалась под влиянием иностранного государства, что ударило по суверенитету Украины, посчитал суд.

«Участие любых иностранных лиц или органов, организаций в формировании органов власти Украины, очевидно, противоречит Декларации о государственном суверенитете Украины и, соответственно, Конституции Украины», — уверены в суде.

США, Ростислав Кравец, ОАСК
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