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Дело Окружного админсуда Киева не имеет отношения к коррупции, - юрист

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Дело Окружного админсуда Киева не имеет отношения к коррупции, - юрист

Дело судей Окружного админсуда Киева касается не коррупционных преступлений, а внутренних вопросов судебной системы. При этом громкие заявления о совершении тех или иных правонарушений пока больше пиар, чем реальный факт. Так считает адвокат, член Совета общественного контроля при ГБР Ростислав Попович.

«Если исходить из того, что озвучено в СМИ, там есть вопросы касательно вынесения неправосудного решения и злоупотребления влиянием, но это не обвинение во взяточничестве. Обвинения, например, в неправосудном решении вообще касаются решений, которые еще не вынесены по существу. То есть были какие-то дела по ВККС (Высшей квалификационной комиссии судей, — Ред.), которые еще не пришли к логическому завершению, некоторые еще на рассмотрении в первой инстанции, некоторые еще на рассмотрении в апелляции, а сегодня уже обвиняют судей в вынесении неправосудного решения. В этих делах еще не поставлена точка, а кто-то уже бежит вперед и говорит, что судьи не правы. Мы должны понимать, что это ничто иное как пиар», — отметил юрист.

«На самом деле на сегодняшний день ни одной статьи о коррупции, обвинений судьям в совершении коррупционных преступлений не предъявлено», — напомнил он.

По его мнению, дело Окружного админсуда политическое и за ним стоит желание руководства антикорупционных органов времен Порошенко сохранить свои должности и при новой власти.

«По тому, что происходит в стране, видно, что будет стоять вопрос о перезагрузке НАБУ и ГПУ. Таким образом Горбатюк и Сытник хотят сохранить себе места, а господин Луценко каким-то образом себя защитить. Луценко в последнем своем интервью обращал внимание на то, что у него, якобы, есть записи, касающиеся не только бывших высокопоставленных чиновников, но и нынешних. То есть это некий позыв, чтобы сохраниться после увольнения. Поэтому я считаю, что там (в деле ОАСК, — Ред.) больше пиар и больше политика, чем юриспруденция или реальные обвинения. Если бы обвинения были реальные, то обыск не делался бы под телекамеры и не делался бы в пятницу. Это было бы сделано тихо, затем были бы проведены определенные процессуальные решения, а уже потом рассказывали бы, что «мы нашли такое, такое-то, вот такая ситуация...», — отметил Попович.

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Юрист также высоко оценил уровень квалификации судей Окружного адмисуда Киева.

«Если посмотреть на те резонансные дела, о которых нам на сегодняшний день напоминают, то большинство без изменений прошли апелляционную инстанцию, некоторые остались без изменений в кассационной инстанции. Нужно понимать, что если бы действительно были какие-то вопросы к судьям, то я думаю, были бы отменены решений. А так большинство резонансных дел, даже дело по Привату, прошли апелляционную инстанцию. Когда дело пересмотрено в апелляционной инстанции и когда там касательно решения суда первой инстанции нет возражений, это лучшая оценка качества судопроизводства», — считает эксперт.

НАБУ, ОАСК, Ростислав Попович
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