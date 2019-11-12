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Ирпенский горсовет объявил бойкот из-за давления прокуратуры

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Ирпенский горсовет объявил бойкот из-за давления прокуратуры

Ирпенский городской совет и исполнительный комитет Ирпенского городского совета объявили о проведении в среду, 13 ноября, однодневного бойкота из-за политического давления со стороны прокурора Киево-Святошинского местной прокуратуры Юрия Дмитруня. В горсовете заранее извиняются за неудобства — мэрия не будет работать 13 ноября и возобновит свою работу в четверг, 14 ноября. Об этом сообщается на сайте горсовета.

«В среду, 13 ноября, Ирпенский городской совет и исполнительный комитет объявляют однодневный бойкот из-за действий прокурора Юрия Дмитруня. Недавно мы открыли в Ирпене лучшую набережную в Украине. Вскоре мы откроем детский сад на Курортной и начнем строительство новой школы. Перед этим наша команда открыла сотни объектов инфраструктуры: новые дороги, детсады, детскую поликлинику, новые корпуса школ, десятки километров новых дорог. Пока мы открывали новые объекты, по каждому из них Дмитрунь открывал уголовные дела. Будучи инструментом политической борьбы наших оппонентов, Дмитрунь имеет одну задачу — сделать так, чтобы власть Ирпеня боялась реализовывать новые проекты. Он намекает нам — только начнете что-то делать, мы откроем новые дела. Это откровенное запугивание работников совета, исполкома и коммунальных предприятий», - отметил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин.

Анализируя действия прокурора Дмитруня, руководитель юридического отдела горсовета Оксана Залужняк рассказала, что на сегодня фактически парализована работа юротдела: «В юротделе горсовета работает только несколько сотрудников. Все свое рабочее время мы вынуждены тратить на сотни судебных процессов и многочисленное количество однотипных исков прокуратуры, представительство в десятках уголовных производств против работников горсовета и коммунальных предприятий. При этом производство по заявлениям совета закрываются на следующий день после их открытия без следственных действий. Мы вынуждены вносить заявления о преступлениях из-за решения судов, а против горсовета дела открываются с молниеносной скоростью. Разве это беспристрастная и объективная работа местной прокуратуры?».

«С 2016 года, когда я начал работать в горосвете, здесь постоянно проходят обыски. Изымается тендерная документация, проекты, бухгалтерия. Не дают реализовывать инфраструктурные объекты в Ирпене, изымаются личные вещи сотрудников (мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки), которые до сих пор не возвращены. После голосования на сессии стали вызывать каждого депутата на допрос, требуя объяснения их голосований. Что это, как не давление на местное самоуправление? Во время только обсуждения моей кандидатуры на должность и.о. городского председателя — секретаря совета мне начались звонки от следователей о вызове на допрос. А не успел я выйти из сессионного зала, после избрания, как мне сказали, что против меня уже открыто производство. Поэтому 13 ноября горсовет и исполком объявляют однодневный бойкот действий прокурора Дмитруня», — заявил и.о. Ирпенского городского головы Андрей Литвинов.

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«Как можно развивать медицину и образование, если прокуратура постоянно проводит выемку документов? Мы вынужденно открыли на год позже Ирпенский лицей инновационных технологий, потому что прокуратура изъяла всю техдокументацию по лицею. Не было ни одного объекта образования или медицины, по которому прокурор Дмитрунь не дал указание „разорвать всех“. Сегодня объектом их атаки стала школа, для строительства которой Ирпень привлек инвестора. О беззаконии со стороны Дмитруня мы обязательно сообщим руководство ГПУ», - добавила заместитель Ирпенского городского головы Юлия Устич.

прокуратура, Ирпень
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