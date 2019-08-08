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Дело «Роттердам +» - это попытка НАБУ подыграть Коломойскому и новой власти, – эксперт

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Дело «Роттердам +» - это попытка НАБУ подыграть Коломойскому и новой власти, – эксперт

Активизацией в деле по формуле «Роттердам+» НАБУ пытается доказать собственную полезность новой власти.

Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.

«То, что все это лишь подыгрывание Коломойскому и нынешним власть имущим, для меня вполне очевидно. Руководство НАБУ и САП просто хочет доказать свою полезность сегодняшним руководителям государства. И главным аргументом должен быть не уровень компетентности и профессионализма. Два года их деятельности показали, что там их нет. Главное — это готовность выполнить любую прихоть чиновников и влиятельных олигархов», — написал Кушнирук.

Эксперт обратил особое внимание на некомпетентность правоохранительных органов, которые занимаются расследованием дела, ведь они не понимают, что введение формулы «Роттердам +» не предусматривало, что уголь будет завозиться в Украину из Роттердама.

«Когда вполне серьезно отмечается, что „Детективы НАБУ и прокуроры САП установили отсутствие документального подтверждения того, что энергетический уголь на украинские ТЭС действительно доставляли из Роттердама морским путем в заявленных для определения оптовой цены на электроэнергию объемах“, то осознаешь, насколько ужасно некомпетентные идиоты занимаются расследованием экономических преступлений. Объяснять им, что Роттердам — ​​это только хаб, на базе которого ведется расчет ценообразования на уголь и нефть, бессмысленно», — отметил Кушнирук.

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Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП «Оператор рынка», бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу «Роттердам+».

3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление № 289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилась.

Борис Кушнирук, Роттердам плюс
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Четверг, 8 августа 2019
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