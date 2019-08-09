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Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

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Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

Компания Huawei представила в пятницу в городе Дунгуань южнокитайской провинции Гуандун новую операционную систему Harmony OS. С новинкой общественность познакомил исполнительный директор корпорации, глава подразделения по продвижению потребительской продукции Huawei CBG Ричард Юй.

Презентация состоялась на открытии трехдневного мероприятия Huawei Developer Conference — 2019.

Отмечается, что Harmony OS предназначена для всех умных устройств. В частности, для компьютеров, часов, автомобилей, наушников, динамиков и тому подобное. Независимо от памяти устройства, ее можно будет установить на любой гаджет. Даже если это будет фитнес-браслет с несколькими килобайтами памяти.

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Операционная система базируется на микроядерный архитектуре и будет иметь открытый код.

Huawei, Harmony OS
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