Goldman Sachs прогнозирует рецессию в США из-за торговой войны с Китаем

По мнению экономистов банка, ждать разрешения торгового спора между Вашингтоном и Пекином до новых выборов в США не стоит. Влияние торговой войны на темпы роста американской экономики усиливается, предупреждают они.
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году). К такому мнению пришли аналитики из Goldman Sachs Group Inc., сообщает Reuters.
«Мы ожидаем вступления в силу тарифов на оставшиеся ввозимые товары из Китая на $300 млрд», — приводит агентство сообщение банка, разосланное клиентам.
Президент США Дональд Трамп 1 августа объявил, что с сентября введет десятипроцентные пошлины на оставшиеся китайские товары стоимостью $300 млрд. Соединенные Штаты также обвинили Китай в манипуляции валютой после падения курса юаня. Пекин обвинения отрицает.
Goldman Sachs заявил, что понизил свой прогноз по росту экономики США на четвертый квартал на 20 базисных пунктов, до 1,8%, на фоне более значительного, чем ожидалось, влияния торговой войны. «В целом мы повысили нашу оценку влияния торговой войны на темпы экономического роста», — говорится в сообщении банка.
Торговая война между США и Китаем разразилась в 2018 году. Это произошло после того, как Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары. Пекин стал отвечать Вашингтону зеркально. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, которая могла бы положить конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками, однако сделать это пока не удается.
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