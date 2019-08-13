В американском Конгрессе поддержали акции российской оппозиции

Лидер республиканского большинства в Палате представителей конгресса США Стени Хойер выступил с заявлением в поддержку акций оппозиции в Москве, которые проходят последние несколько недель с лозунгами за свободные выборы и требованиями допустить до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, которым избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей. Заявление он разместил на своем официальном сайте.

«Я солидарен с российским народом и особенно с протестующими в Москве, которые стремятся восстановить демократию в собственной стране путем свободных и справедливых выборов и добиваются права быть избранными», — отметил он.

Он добавил, что за развитием событий в Москве внимательно следят в американском конгрессе.

«Я призываю российские власти освободить политзаключенных, прекратить аресты мирных демонстрантов и позволить оппозиционным кандидатам баллотироваться без преследований», — заключил конгрессмен.