Нефьодов предложил жаловаться напрямую ему на взятки на таможне

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов призывает сообщать ему лично о нарушениях в ведомстве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Если у вас таможня требует взятки — пишите мне напрямую в ФБ. Если кто-то бегает по регионам и рассказывает, что нужно собирать деньги Нефедову — это жулики. Сдавайте жуликов мне», — отметил Нефьодов.

«Если кто-то говорит, что „договорился с зелеными и теперь следит за растаможкой“ — это мутанты. Сдавайте их Oleksiy Honcharuk (заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук — ред.) и David Braun (кандидат на должность главы фракции „Слуга народа“ Давид Арахамия — ред.)», — добавил он.

«Если кто-то из моих новых подчиненных думает, что их бизнес как-то от меня скроется — вы ошибаетесь. Это лишь вопрос времени. Если кто-то таможенникам звонит с любых органов с «советами» кого и как растамаживать — теперь мы живем по новому и эти советы идут лесом. Коллеги, я безальтернативно ожидаю от вас ответа «извините, теперь это не работает, посоветуйтесь со своим руководством, пусть они набирают главу Гостаможслужбы. Если кто-то будет растамаживать что-то по командам других людей — будет уволен. Если кто-то на вас давит — пишите мне напрямую», — написал глава Государственной таможенной службы.