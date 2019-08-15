Нефьодов предложил жаловаться напрямую ему на взятки на таможне

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов призывает сообщать ему лично о нарушениях в ведомстве.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Если у вас таможня требует взятки — пишите мне напрямую в ФБ. Если кто-то бегает по регионам и рассказывает, что нужно собирать деньги Нефедову — это жулики. Сдавайте жуликов мне», — отметил Нефьодов.
«Если кто-то говорит, что „договорился с зелеными и теперь следит за растаможкой“ — это мутанты. Сдавайте их Oleksiy Honcharuk (заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук — ред.) и David Braun (кандидат на должность главы фракции „Слуга народа“ Давид Арахамия — ред.)», — добавил он.
«Если кто-то из моих новых подчиненных думает, что их бизнес как-то от меня скроется — вы ошибаетесь. Это лишь вопрос времени. Если кто-то таможенникам звонит с любых органов с «советами» кого и как растамаживать — теперь мы живем по новому и эти советы идут лесом. Коллеги, я безальтернативно ожидаю от вас ответа «извините, теперь это не работает, посоветуйтесь со своим руководством, пусть они набирают главу Гостаможслужбы. Если кто-то будет растамаживать что-то по командам других людей — будет уволен. Если кто-то на вас давит — пишите мне напрямую», — написал глава Государственной таможенной службы.
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