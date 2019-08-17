Суд арестовал нардепа Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

Деснянский районный суд г.Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Украины (МинВОТ) Юрию Грымчаку.
Такое решение принял суд в пятницу вечером.
В то же время адвокат Грымчака Татьяна Матяш после оглашения решения заявила, что следственный судья Наталья Лямзина во время оглашения ему меры пресечения называла его Юрием Михайловичем, хотя отчество ее подзащитного — Николаевич. Таким образом, по словам адвоката, суд назначил арест другому Грымчаку, а ее подзащитный меры пресечения не имеет.
Татьяна Матяш настаивает на том, что для исправления технических ошибок в решении суда нужно проводить новое судебное заседание.
Прокуроры просили суд избрать Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко меру пресечения в виде ареста с правом залога в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Как сообщалось, Грымчак и его помощник Овдиенко задержаны вечером 14 августа. 15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).
По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом — денежными средствами — в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в сумме $480 тыс.
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