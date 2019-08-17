Военные и оппозиция в Судане подписали соглашение о временном правительстве

В Судане правящий Военный совет и гражданская оппозиция подписали соглашение о разделе власти. Согласно документу в новый руководящий совет войдут представители и военных, и гражданских сил, передает ВВС.

Церемония подписания проходит в столице государства Хартуме, на ней присутствуют премьер-министры Эфиопии и Египта и президент Южного Судана. По новому соглашению во временный правящий совет войдут 11 человек — шесть гражданских и пять военных. Он будет управлять страной до проведения выборов.

Беспорядки охватили Судан после того, как в апреле в результате государственного переворота был отстранен от власти и арестован президент Омар аль-Башир, управлявший страной с 1993 года. Управление Суданом перешло к Военному совету. В мае военные и оппозиция договорились об установлении в стране переходного периода сроком на три года. Однако оппозиция начала забастовку, призвав к скорейшему формированию правительства.

В начале июля в ряде городов Судана прошли массовые протесты. По информации Министерства здравоохранения страны, в результате беспорядков погибли семь человек, из 181 пострадавшего 27 получили огнестрельные ранения. Позже военные и оппозиция договорились о создании нового правительства.

12 июля в Судане произошла очередная попытка государственного переворота. Как сообщал Военный совет, к ней были причастны 12 военнослужащих.