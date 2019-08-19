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Коломойский через суд устанавливает льготные тарифы на электроэнергию для своих заводов, - экс-глава НКРЭКУ

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Коломойский через суд устанавливает льготные тарифы на электроэнергию для своих заводов, - экс-глава НКРЭКУ

Окружной административный суд города Киева установил льготные тарифы для Запорожского и Никопольского ферросплавных заводов олигарха Коломойского. Зато харьковскому водоканалу в удовлетворении идентичного иска отказано, — заявил экс-глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

«Хотел бы поздравить Игоря Валерьевича с решением Окружного административного суда Киева о фактическом установлении льготных тарифов на электроэнергию путем отмены тарифа Укрэнерго. Заводы группы „Приват“ по решению судов единственные, кто не будет платить тариф и подрывает всю энергетическую отрасль. Решение суда касается только Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов, Марганецкого и Покровского ГОК, а также Днепроазота. Другим истцам „повезло“ гораздо меньше — харьковский водоканал с идентичным иском получил от Окружного админсуда Киева отказ ... », - написал Дмитрий Вовк в Facebook.

Экс-глава НКРЭКУ утверждает, что судебная система, антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ стали инструментами в руках окружения президента Зеленского.

«Я не готов приезжать пока председатель офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой. При президенте Зеленскому в суды звонят другие люди. И Коломойскому, похоже, это очень нравится. У меня нет „барышевських“ или „соломенских“ судов, нет такого „Богдана“ или „Сытника“, поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд. Но не готов участвовать в судилище», - подчеркнул он.

Как сообщалось 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку, по делу «Роттердам +».

Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения тому, что уголь в Украине по формуле «Роттердам +» попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.

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Ранее экономист Борис Кушнирук жестко раскритиковал аргументы САП и НАБУ по формуле «Роттердам»: «Когда вполне серьезно отмечается, что „детективы НАБУ и прокуроры САП установили отсутствие документального подтверждения того, что энергетический уголь на украинские ТЭС действительно доставляли из Роттердама морским путем в заявленных для определения оптовой цены на электроэнергию объемах“, то осознаешь, насколько ужасно некомпетентные идиоты занимаются расследованием экономических преступлений. Объяснять им, что Роттердам — это только хаб, на базе которого ведется расчет ценообразования на уголь и нефть, бессмысленно».

Игорь Коломойский, Дмитрий Вовк, Роттердам плюс
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