Войти
Военные получат премии ко Дню Независимости
официально
Военные получат премии ко Дню Независимости
Трамп обвинил Google в манипуляциях на выборах в пользу Клинтон
резонанс
Трамп обвинил Google в манипуляциях на выборах в пользу Клинтон

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Дело Окружного админсуда Киева ведется с массой нарушений закона, - бывший замгенпрокурора

286
Дело Окружного админсуда Киева ведется с массой нарушений закона, - бывший замгенпрокурора

В деле Окружного админсуда Киева (ОАСК) наблюдается масса процессуальных нарушений, что может свидетельствовать о его политическом характере. Об этом заявил заслуженный юрист Украины, заместитель генерального прокурора Украины (2014-2015) Алексей Баганец.

«Обыски в суде проводились якобы из-за того, что судьи Окружного административного суда вмешивались в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей... Но почему они проводились в рамках уголовного производства, которое расследует Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка? Если речь идет о совершении уголовного преступления судьями Окружного административного суда, о действиях, которые не связаны с коррупцией, то это дело должно находиться в производстве ГБР... Тем более, что следователи органов прокуратуры с ноября 2018 года не имеют права регистрировать и принимать в производство любые уголовные дела, поскольку что они лишены функций досудебного расследования», — напомнил он.

Юрист также отметил, что если следственные действия в этом производстве проводятся детективами НАБУ, то процессуальное руководство должно осуществляться антикоррупционных прокурорами.

«Почему в этой ситуации не соблюдены требования уголовно-процессуального законодателства? Это вопрос. И что это за проведение пресс-конференций, где звучат обвинения в адрес судей Окружного административного суда в совершении уголовных преступлений, если их вину еще нужно доказать в установленном законом порядке и подтвердить приговором суда. Для чего этот пиар? Пусть во времена Порошенко это было модно, но теперь у нас новый президент, а правоохранители действуют таким же способом, в нарушение требований закона», — заявил Баганец.

Он отметил, что не встает однозначно на позицию судей, которые видят в происходящем именно давление со стороны правоохранительных органов. В то же время, по мнению юриста, эта версия имеет право на жизнь, поскольку данным судом ранее принимались резонансные решения.

«Была ли это месть со стороны детективов НАБУ — трудно сказать, хотя я тоже этого не исключаю, потому что НАБУ это такой орган, который свою деятельность осуществляет без какого-либо контроля со стороны общества. Законом предусмотрено, что деятельность НАБУ должны ежегодно проверять, проводить внешний аудит, но уже прошло 4 года, а ни одной такой проверки НАБУ не проводилось. Это говорит о том, что бюро ведет свою деятельность без какого-либо контроля, автоматически допуская нарушения требований закона, в том числе прав и свобод человека и гражданина», — заявил он.

Он отметил, что в Украине в целом сформировалась порочная практика, когда людей признают виновными без решения суда.

«За последние 5 лет удалось убедить общество в том, что достаточно на брифинге, на пресс-конференции назвать людей виновными, вынести им там прямо за столом приговор, и уже не нужно это дело направлять в суд с обвинительным актом, чтобы суд принял решение — виновен человек или нет... Вагоны забегают вперед паровоза. Человек еще не признан виновным, а его уже назвали преступником. Дело Окружного административного суда Киева это один из таких примеров», — заявил Баганец.

Читайте также: Судья Вовк рассказал, как Порошенко и его окружение пытались давить на суды и мстили судьям

Напомним, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками по «делу Майдана». Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

2 августа главе ОАСК и еще трем судьям были официально вручены подозрения.

Сами судьи считают обвинения необоснованными и заявляют о политическом давлении на суд.

Алексей Баганец, ОАСК
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 20 августа 2019
Понедельник, 19 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Сергей Иванов
Сергей Иванов
журналист

Станет ли Грымчак-гейт Луценко-гейтом

Страна переживает очередной коррупционный скандал с участием одного из самых рьяных ура-патриотов Юрия Грымчака. И пока журналисты наперебой публикуют новые пикантные детали этого, безусловно отвратительного, инцидента, я предлагаю проанализировать его с разных сторон и спрогнозировать, кого может накрыть взрывная волна от этого скандала с учетом текущей политической конъюнктуры.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об олигархах, моралистах и рационализме

В Украине большинство ненавидит олигархов. Но так ли это рационально? Все действительное – разумно, говорил Гегель. Нехорошо, что в стране установился олигархический способ правления. Но раз так сложилось, причем сложилось в результате действия стихийных сил, значит это - единственно возможный и относительно эффективный способ хозяйствования в Украине в настоящее время.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016