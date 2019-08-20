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Судья Вовк рассказал, как Порошенко и его окружение пытались давить на суды и мстили судьям

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Судья Вовк рассказал, как Порошенко и его окружение пытались давить на суды и мстили судьям

Бывший президент Украины пытался давить на судебную систему и ожидал, что судьи будут принимать те или иные выгодные ему решения. В случае отказа судьи сталкивались с попытками их уволить и прямыми угрозами. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил руководитель Окружного адмисуда Киева Павел Вовк.

Он рассказал, что его самого неоднократно приглашали на беседы к Порошенко и его ближайшему окружению, где озвучивались определенные пожелания.

«Если бы я выполнял эти пожелания и просьбы, то я бы нарушал закон. Это некорректно, неправильно. Поэтому моя позиция была такая, что если у вас есть какое-то видение и мне это видение навязывается, то я говорил, что не в состоянии это выполнить и не буду ходить по судьям передавать какие-то просьбы. Во-первых, это незаконно, во-вторых, это нарушает судейскую независимость. Поэтому я выслушивал и высказывал свое мнение. Мое мнение по этому вопросу Петру Алексеевичу не понравилось», - признал он.

Он вспомнил два конфликта, которые у него были в последнее время с екс-президентом, связанные с двумя громкими делами, и которые в итоге привели к открытому противостоянию бывшей власти и суда.

Первым таким делом, по его словам, являлся спор Юлии Тимошенко с Кабинетом министров по поводу тарифов.

«Дело слушалось несколько лет и государство делало все, чтобы его затянуть. Решение было принято в марте 2019 года, накануне выборов. Петр Алексеевич в этом усматривал мой злой умысел, хотя я и пытался объяснить, что не могу на этот процесс повлиять, и не желаю этого делать… на что мне был передан мессидж, что в таком случае «ты не совсем член команды»…. Когда же дело дошло до приговора, мне было передано через представителей его ближайшего окружения, что «я об этом пожалею».

«Последствия начали проявляться буквально сразу же. Через месяц дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рекомендовала на увольнение судью, который рассматривал это дело. Рекомендовала по абсолютно надуманному поводу – из-за одного абзаца мотивации в постановлении о самоотводе, где он «некорректно высказался» о НАБУ… Это решение еще не пересмотрено Высшим советом правосудия, судья подал жалобу, но я знаю, откуда оно «родилось». Я знаю, «чья» дисциплинарная палата рассматривала, я знаю, что эту дисциплинарную палату возглавлял юрист «Рошен»…», - отметил Вовк.

Вторым таким делом, по словам судьи, стало дело о национализации Приватбанка.

«Это было между первым и вторым туром… тогда Порошенко со мной лично уже не встречался, но мне был передан мессидж, что «вам тогда уже точно всё».

Именно после этого, отметил он, Порошенко созвал СНБО и публично, открыто нарушая закон, давил на суд. Тогда же, напомнил судья, началась знаменитая «прослушка», фрагменты которой были обнародованы прокуратурой в конце апреля, и материалы которой судья считает смонтированными.

Вовк также заявил, что если бы Порошенко остался президентом, то он бы написал заявление и ушел в отставку.

«Такого унижения судебной системы, как то, что они сделали с Филатовым, уже просто терпеть было нельзя», - рассказал в интервью Дмитрию Городну глава Окружного админсуда Киева.

В то же время Павел Вовк дал высокую характеристику деловым качествам бывшего президента.

«Он умный, все знает, все помнит, во все вникает. Мне кажется, это и сильные, и слабые стороны этого человека. Если бы он руководил государством, а не лез в народное хозяйство, в избрание председателей судов, в рассмотрение каких-то конкретных вопросов, то, я думаю, у него был бы шанс работать, работать, и работать», - отметил он.

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Напомним, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

2 августа главе ОАСК и еще трем судьям были официально вручены подозрения.

Павел Вовк считает обвинения необоснованными и заявляет о политическом давлении на суд.

Петр Порошенко, Павел Вовк, ОАСК
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Комментарии (1)
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вова заПППукин
вова заПППукин 35 минут назад

"судья вовк" давно должен сидеть на пожизненном с полной конфискацией в общаковой зоне.....

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