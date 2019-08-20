Дело «Роттердам+» является местью Коломойского, – экс-глава НКРЭКУ

Активизация расследования дела «Роттердам+» является местью членам Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) со стороны бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом в эфире ТРК «Украина» заявил бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк.
«По моему мнению, все дело — это форма мести со стороны господина Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП. Почему господин Коломойский осуществляет такое давление на независимого регулятора? Известно, он является владельцем крупных потребителей электроэнергии, а именно ферросплавных заводов, обогатительных предприятий. Они являются не модернизированными, имеют большую энергоемкость. И за период действия прозрачного рыночного ценообразования имели недополученную прибыль. Вот и причина, почему тема „Роттердам+“ стала такой известной. С 2016 по 2018 год ее активно раскручивали определенные телеканалы», — заявил Вовк.
Как сообщали СМИ во время действия формулы «Роттердам плюс», которая обеспечивала объективное ценообразование на электроэнергию, ферросплавные заводы, владельцем которых является Коломойский, недосчитались 4 млрд грн.
Формула «Роттердам плюс» введена в 2016 году. Согласно постановлению НКРЭКУ № 289, в цену электроэнергии закладывали стоимость импортируемого угля, которую рассчитывали на основании котировок европейского хаба «Амстердам — Роттердам — Антверпен». Действие формулы «Роттердам плюс» прекратилась с 1 июля 2019 года, когда в Украине запустили новый рынок электроэнергии.
Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила экономическую обоснованность использования методологии ценообразования на уголь, известной как «Роттердам +».
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