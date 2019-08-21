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Бывший член правления УЗ через суд требует 50 миллионов

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Бывший член правления УЗ через суд требует 50 миллионов

Бывший член правления «Укрзализныци» Александр Бужор, которого Кабмин уволил с занимаемой должности в июле этого года, подал иск в Печерский райсуд Киева против компании о взыскании задолженности по оплате труда на 48,7 миллионов гривен.

Об этом со ссылкой на сайт Судебной власти Украины сообщает ЭП.

Отмечается, что адвокатом Бужора по делу является Надежда Шульга, которая ранее защищала интересы экс-главы Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина по делу о незаконном строительстве спорткомплекса Olympic Village на средства Юго-Западной железной дороги.

Бужор занимал кресло члена правления с июня 2016 года.

В августе 2018 года Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 36 протоколов об административных правонарушениях по непредоставлению сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии члена правления ПАО «Укрзализныця» Александра Бужора.

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«Александр Бужор, получая доход по месту осуществления трудовой деятельности, обязан был подавать соответствующее уведомление о получении аванса и второй половины заработной платы, поскольку сумма начисленных ему средств значительно превышала установленный порог и составляла от 101 739 до 337 861 гривен. Однако чиновник ни разу сообщение не подавал», — сообщали в НАПК.

На сайте Судебной власти Украины сообщается, что дело назначено к судебному разбирательству на 21 августа в 17:20.

УЗ, Александр Бужор
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