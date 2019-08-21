Пострадавший айтишник назвал имена заказчиков незаконного обыска

Обвиненный 17 августа в организации подпольных азартных игр it-предприниматель выступил с заявлением. Он утверждает, что обыск правоохранителями в его доме был проведен по надуманным основаниям, а дело считает «100% заказом», называя конкретные фамилии.

Об этом говорится в его личном заявлении, которое опубликовал блогер Кирилл Сазонов на своей Facebook-странице.

«Я тот, кого обвинили в организации подпольного казино и забрали мои личные сбережения в 17 миллионов гривен, накопленные за 9 лет предпринимательской деятельности. Я собирался приобрести недвижимость для своей семьи, а теперь мои соседи смотрят на меня как на преступника», — говорится в заявлении.

Предприниматель не называет своего полного имени «из соображений личной безопасности» его и его семьи. В заявлении отмечается, что бизнес — легальный. По его словам, он нанимает IT-специалистов, заключает с ними трудовые соглашения и платит все налоги.

«Мы разрабатываем и поддерживаем онлайн-проекты, в том числе и для зарубежных клиентов, связанных с гемблингом (онлайн-казино). Для украинских пользователей доступы закрыты. Нет никаких нарушений. Мы всегда, повторюсь, всегда работали исключительно в правовом поле украинского законодательства, но при этом правоохранители „умолчали“ о списке сайтов, ведь доменные имена легко проверить, какие были связаны с моей работой, а какие мне „подкинули“».

Айтишник считает обыск с изъятием личного имущества «100% заказом» — и называет имена тех, кто «за этим стоит».

«На протяжении года, когда мы работали над проектом, со мной связывались различные проверяющие органы: из налоговой, из полиции, из других ведомств. Они прикрывались фамилиями таких людей, как Евгений Шевцов, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Украины, и его жены Алены Дегрик, владелицы „Леогейминг Пей“, а также нардепа от „Слуги Народа“ Данила Гетьманцева и настойчиво требовали „поделиться“ доходом помимо всех официально уплаченных платежей. Я ответил категорическим отказом и теперь понимаю, что это были не пустые угрозы. Это просто новый передел рынка», — говорится в заявлении.

Предприниматель обращается к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, сотрудникам НАБУ, СБУ и ГБР, министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой провести служебное расследование и призвать к ответу «Шевцова, Дегрик, Гетьманцева и тех лиц, кто действовал по их поручению».

Свою ситуацию IT-специалист называет «опасным прецедентом для свободы ведения деловой активности в Украине». Он уверен, что его случай «приведет к широкому резонансу среди западных инвесторов и компаний».

Сам журналист, опубликовавший заявление считает, что данный случай требует тщательного расследования и просит власть навести порядок в отношении легализации азартных игр.

Напомним, что 17 августа в СМИ появилась новость про обыск якобы организатора подпольного онлайн-казино. Имя и фамилия фигуранта криминального дела, не раскрывается. По информации полиции, у него изъяли 17 миллионов гривен, рабочие документы и компьютерную технику.