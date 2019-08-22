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В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о возможности возвращения России в G8

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В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о возможности возвращения России в G8

Россия ждет от президента Украины Владимира Зеленского сигналов не в социальных сетях, а в реальности. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности», — написала Захарова на своей странице в Facebook, комментируя слова главы украинского государства о том, что Россия сможет вернуться в G8 и вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии после возвращения Крыма и прекращения конфликта на Донбассе. При этом Зеленский заявил, что Россия должна подать «настоящие серьезные сигналы к миру».

Она добавила, что если под «высокой дипломатией» советники украинского президента понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшим является Совет Безопасности ООН, «где Россия участвует и в формировании повестки, и в реализации мировой политики». Захарова также отметила, что «минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности», в связи с чем «Украина обязана их выполнить».

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. По данным источника телекомпании CNN в администрации американского лидера, Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон провели во вторник вечером телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении, что участие РФ в саммите G7 в 2020 году имело бы смысл. Телекомпания отмечает, что Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите Группы семи, который пройдет в городе Биаррице на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

При этом ряд стран, в частности Германия и Великобритания, уже высказались по поводу того, что возврат России в G8 невозможен без прогресса с разрешением конфликта в Украине.

G8, отношения с Россией
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