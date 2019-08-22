Порошенко и Вакарчук записались в Раде в один комитет

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук изъявили желание работать в Верховной Раде нового созыва в комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в секретариате Верховной Рады.

По словам источника, кандидатуры Порошенко и Вакарчука в комитете поданы фракциями «Европейская солидарность» и «Голос» соответственно в среду вечером.

Комитет Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству может возглавить представитель партии «Слуга народа» Богдан Яременко. Предполагается, что в его составе будет 10 депутатов, 6 из которых — из «Слуги народа».