Нашелся желающий на должность вице-спикера Рады

ВО «Батькивщина» претендует на должность вице-спикера Верховной Рады, заявил избранный народным депутатом Украины от партии Андрей Кожемякин.
«И партия „Батькивщина“ сегодня, фракция „Батькивщина“ выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера», — сказал Кожемякин в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Он не захотел назвать фамилию кандидата на этот пост.
«Завтра, если это будет утверждено, то мы будем уже говорить более конкретно», — сказал Кожемякин.
По словам политика, руководить фракциейц «Батькивщина» в Верховной Раде IX созыва вновь будет лидер одноименной партии Юлия Тимошенко, заместителем же главы фракции предлагается назначить Сергея Соболева.
В то же время, по его словам, «Оппозиционная платформа — За жизнь» также претендует на должность вице-спикера, однако кандидатуру еще не назвала.
Напомним, что ранее от борьбы за должность отказалась фракция «Голос».
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