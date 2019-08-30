«Укрзализныцю» хотят приватизировать и разделить на отдельные компании

Новоназначенный Кабинет министров планирует разделить «Укрзализныцю» на три компании и продать ее часть частным инвесторам. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Громадське».
По его словам, УЗ следует разделить на три части, а одну из них оставить в государственной собственности.
«Лично моя позиция: чем меньше государства в экономике, тем лучше. Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими — та же Укрзализныця. Там есть часть, которая не может быть приватизирована — железнодорожное полотно», — сказал Гончарук.
Он добавил, что та часть компании, где есть естественная монополия, должна остаться государственной.
«Есть модель, когда предприятие делится на операторов трех различных частей. Это отдельная и очень сложная история. То, что может быть и является естественной монополией, где не может быть конкурентного рынка, можно оставить государству. И то, я бы заводил туда частный капитал», — заявил Гончарук.
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