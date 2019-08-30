Две квартиры в Киеве и миллионные доходы задекларировал вице-премьер по евроинтеграции Кулеба

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба задекларировал 2 квартиры в Киеве и 2,6 млн гривен доходов за 2018 год.
Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.
255 354 гривны его дохода составила зарплата в Министерстве иностранных дел, 2 297 472 гривны — компенсационные выплаты как работнику дипломатической службы, направленному в долгосрочную командировку.
Доход его жены составил 723 786 гривен от общественной организации «Мисто-Сад», которой она владеет.
Наличными у Кулебы 32 тыс. евро.
У него есть автомобиль Peugeout, который он купил в 2017 году за 112 680 гривен.
Также у вице-премьера две квартиры в Киеве площадью 52,9 кв. м и 125,7 кв. м.
Он — член Украинской ассоциации международного права.
Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров, в котором Кулеба — вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016