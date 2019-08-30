Две квартиры в Киеве и миллионные доходы задекларировал вице-премьер по евроинтеграции Кулеба

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба задекларировал 2 квартиры в Киеве и 2,6 млн гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

255 354 гривны его дохода составила зарплата в Министерстве иностранных дел, 2 297 472 гривны — компенсационные выплаты как работнику дипломатической службы, направленному в долгосрочную командировку.

Доход его жены составил 723 786 гривен от общественной организации «Мисто-Сад», которой она владеет.

Наличными у Кулебы 32 тыс. евро.

У него есть автомобиль Peugeout, который он купил в 2017 году за 112 680 гривен.

Также у вице-премьера две квартиры в Киеве площадью 52,9 кв. м и 125,7 кв. м.

Он — член Украинской ассоциации международного права.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров, в котором Кулеба — вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции.