Президенты Украины и Грузии договорились осуществить взаимные визиты

Президент Украины Владимир Зеленский во время второго дня своего рабочего визита в Польшу встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщили в офисе главы государства на странице в Facebook.

Как сообщается, в ходе встречи президенты положительно оценили политический диалог между Украиной и Грузией, а также обсудили торгово-экономическое сотрудничество в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Также лидеры государства уделили внимание вопросу безопасности и обороны.

Отмечается, что Зеленский и Зурабишвили договорились осуществить взаимные визиты на высшем уровне в ближайшее время.