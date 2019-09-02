В Чехии остановили расследование возможного мошенничества премьера Бабиша

Прокуратура Чехии остановила расследование возможного мошенничества со стороны премьер-министра республики Андрея Бабиша. Об этом сообщает DW.
Материалы дела, включающие в себя свыше 20 тысяч страниц, направлены руководству прокуратуры. Ему предстоит установить обоснованность действий нижестоящих сотрудников с точки зрения закона.
Накануне Бабиш в телеинтервью исключил возможность своей отставки в случае предъявления обвинений и допустил остановку расследования.
В конце июня 2019 года попытка вынести вотум недоверия главе чешского правительства провалилась при голосовании в парламенте. Инициаторам вотума не удалось достичь необходимого абсолютного большинства, поскольку из 200 чешских парламентариев 85 проголосовали "за" и столько же - "против".
Массовые акции протеста против действующего главы правительства и бывшего предпринимателя Андрея Бабиша начались в конце апреля. Его обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий Евросоюза в пользу холдинга Agrofert.
В 2006 году дочерняя фирма Agrofert - Inoba - приобрела под Прагой разорившееся сельскохозяйственное предприятие. На его земле был построен отель и центр отдыха "Гнездо аиста". На его строительство использовались деньги, полученные Inoba от ЕС. Изначально эти субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий. Владельцами отеля стали родственники Бабиша.
Сторона обвинения утверждала, что предприниматель получил почти 2 млн евро обманным путем. Сам мультимиллиардер отрицает конфликт интересов и называет дело политически мотивированным, отвергая предложения о переговорах.
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