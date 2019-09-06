В Конгресс США внесли законопроект против возвращения России в G7

Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский Конгресс законопроект против возвращения России в «Большую семерку».
Согласно документу, участие Москвы в международном клубе возможно только при соблюдении определенных условий. В частности, конгрессмен настаивает на том, что Россия оккупировала территории Украины и совершает атаки на демократии во всем мире. По его словам, для участия в саммите G7 Москва должна отказаться от подобных действий.
Сайрес уверен, что президент Дональд Трамп идет против принятых в США законов и консенсуса международного сообщества, поддерживая возвращение России в клуб. По мнению конгрессмена, действия американского лидера ослабляют переговорную позицию Вашингтона.
Напомним, что Россию исключили из «Большой восьмерки» на фоне событий в Крыму в 2014 году.
В конце августа газета The Guardian сообщила, что Трамп поссорился с лидерами стран — участниц клуба из-за вопроса возвращения России. Американский лидер настаивал на участии российской делегации для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.
С Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Японский премьер-министр Синдзо Абэ сохранял нейтралитет по этому вопросу, однако остальные лидеры выступили против возвращения России.
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