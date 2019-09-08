Демократы еще раз попытаются запустить импичмент Трампа

Возглавляемый демократами комитет палаты представителей по вопросам судопроизводства на следующей неделе проведет голосование, чтобы определить, как будет вестись расследование о возможных нарушениях со стороны президента США Дональда Трампа, пишут Reuters и Politico со ссылкой на источники. По итогам расследования, комитет должен рекомендовать палате представителей — начинать или не начинать процедуру импичмента.
Ожидается, что проект соответствующей резолюции опубликуют в понедельник, 9 сентября, а само голосование в комитете пройдет в среду, 11 сентября. По словам собеседников Politico, конгрессмены могут запросить доступ к юристам Трампа или потребовать больше времени для опроса свидетелей.
По данным Politico, вопрос обсуждался демократами из комитета на конференции в пятницу, 7 сентября, конгрессмены надеются, что четкое выражение из запросов усилит их рычаги для получения показаний свидетелей.
Нынешний подход комитета к процедуре импичмента неоднократно критиковали республиканцы, которым не нравится, что демократы действуют не так, как было в ситуации с Ричардом Никсоном или Биллом Клинтоном — в этих случаях расследование утверждала вся палата представителей, а не отдельный комитет.
В середине июля резолюцию об импичменте вынес на голосование палаты представителей демократ Элон Грин. Он обвинил Трампа в расизме и женоненавистничестве после того, как президент предложил «прогрессивным» женщинам-конгрессменам из Демократической партии вернуться в «разрушенные и заполоненные преступностью места, из которых они приехали», а не говорить американцам, как нужно управлять правительством.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Трампа в ксенофобии и посоветовала ему работать с законодателями над более гуманной иммиграционной политикой. Грин требовал отстранить «президента-расиста», но его резолюцию поддержали только 95 конгрессменов, еще 332 проголосовали против.
По американскому законодательству палата представителей может инициировать процедуру импичмента, если президент нарушил конституцию. В случае, если резолюцию об импичменте одобрят 226 конгрессменов, ее направляют в сенат. После расследования и выслушивания показаний всех заинтересованных сторон сенаторы голосуют за окончательное решение — поддержать импичмент должны две трети от списочного состава. За всю историю США, сенат не отрешил от должности ни одного президента, хотя было три такие попытки — в отношении Эндрю Джонсона, Ричарда Никсона и Билла Клинтона.
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